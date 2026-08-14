Asse Arsenal-Galatasaray: Osimhen e Martinelli al centro dei discorsi

Entrati nelle ultime settimane di calciomercato, gli intrecci di dialoghi e trattative sono sempre più frequenti: uno dei più interessanti, al momento, sembra essere quello che riguarda Arsenal e Galatasaray. I giallorossi hanno rotto il ghiaccio presentando un'offerta da 45 milioni per Gabriel Martinelli, cifra che i Gunners stanno prendendo seriamente in considerazione per lasciar partire il brasiliano. Ma da Londra potrebbero rispondere con una proposta clamorosa: l'Arsenal, infatti, avrebbe mostrato i primi segni di interesse per Victor Osimhen, già due volte campione di Turchia dal suo arrivo a Istanbul nel 2024. Ancora da capire se siano stati i Gunners a chiedere l'attaccante nigeriano o il Galatasaray a offrirlo, ma le trattative potrebbero farsi caldissime già dai prossimi giorni.