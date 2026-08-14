Juventus, da Di Gregorio ad Arthur: gli esuberi di Spalletti

A partire dalla porta, dove al momento Di Gregorio non ha ricevuto grandi offerte per lasciare i bianconeri. Dopo le infelici recenti uscite dell'agente dell'ex Monza, la posizione di Di Gregorio in casa bianconera non è delle migliori e il concreto interesse per Vicario è un chiaro segnale di rottura con il passato. In difesa, invece, i nomi sacrificabili solo quelli di Federico Gatti e Juan Cabal, che potrebbe finire al Bologna. Il centrale italiano, invece, non è mai stato al centro dei pensieri di Spalletti e piace al Napoli di Max Allegri, che lo stima molto dopo averlo allenato nell'ultima esperienza bianconera. E poi c'è anche Daniele Rugani, vero e proprio evergreen della difesa bianconera ormai da anni fuori dal progetto.