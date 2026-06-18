Juventus, addio a Vlahovic: nessun rilancio previsto

La Juve e Vlahovic dunque voltano pagina dopo 4 anni, 168 presenze, 68 gol e 16 assist tra tutte le competizioni. Una storia di alti e bassi: Dusan è arrivato con l'etichetta, e il prezzo, di un potenziale crac. La sua parabola in bianconero poi ha raccontato altro: i numeri del classe 2000 rimangono buoni, ma non eccellenti. Soprattutto se messi difronte alle cifre che la Juventus ha dovuto investire per portarlo a Torino tra prezzo del cartellino (intorno agli 80 milioni comprendendo i bonus) e lo stipendio a salire nel corso del quadriennio che in questa stagione aveva toccato quota 12 milioni. Troppi per qualsiasi squadra in Italia e, forse, anche all'estero. Secondo le prime indiscrezioni, neanche le super big europee del calibro di Real, Barcellona e Bayern Monaco, sarebbero disposti a mettere sul piatto cifre simili. E allora il futuro del 26enne di Belgrado è ancora tutto da scrivere. Con una sola certezza: sarà lontano da Torino.