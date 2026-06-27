MANOVRE BIANCONERE

La Juve si rifà il look in difesa: pressing su Lucumì ma serve tempo. E proseguono i contatti per Muharemovic

I bianconeri possono perdere Gatti e Bremer, Carnevali lavora per sistemare il reparto

27 Giu 2026 - 14:41
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Il focus della Juventus sul mercato è puntato soprattutto sull'attacco. La priorità dell'ad Carnevali è riportare a Torino Kolo Muani, ma l'ex dirigente del Sassuolo non smette di guardare il mercato dei difensori con due obiettivi chiari: Tarik Muharemović e Jhon Lucumí. Il centrale del Bologna è in pole, ma a frenare l'affare è la clausola da 28 milioni di euro presente nel contratto dell'ex Genk. Clausola che scadrà il prossimo 15 luglio. Il gioco dei felsinei è chiaro: aspettare la metà del prossimo nella speranza che arrivi qualche club estero pronto a prelevare il centrale colombiano pagando la cifra già stabilita. Una strategia rischiosa, perché se ciò non dovesse accadere, sottolinea il Corriere di Bologna, il club emiliano si ritroverebbe a trattare al ribasso. I bianconeri comunque non hanno fretta, forti del gradimento del difensore.

La principale alternativa è Muharemović, profilo ben conosciuto da Carnevali e che la Juve potrebbe riportare a casa a metà del prezzo. I contatti con l'entourage del bosniaco sono costanti e nelle prossime settimane la trattativa potrebbe anche subire un'accelerazione. Non è da escludere comunque che la Vecchia Signora decida di prendere sia Muharemovic che Lucumì, rimettendo a nuovo il reparto difensivo che quasi sicuramente perderà Gatti (lo vuole il Napoli di Allegri), e forse anche Bremer. Il brasiliano, davanti a una proposta importante, potrebbe davvero cambiare casacca.

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