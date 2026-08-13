Juventus, Douglas Luiz è il grande ri-acquisto: "Sa giocare e conosce il calcio"

Quei cinquanta milioni spesi due anni fa per portarlo in bianconero hanno pesato come un macigno sulla carriera italiana di Douglas Luiz, tanto da farlo considerare a lungo un esubero. Invece il brasiliano ha ri-cominciato la sua avventura juventina con un piglio diverso, e non solo per il bellissimo gol segnato al Nizza, anche se una copertina così può aiutare...
Il precampionato ha convinto Spalletti e la Juventus e così Douglas Luiz avrà un'altra chance di dimostrare che è un giocatore diverso rispetto a quello che era sbarcato nel 2024 a Torino: "Voglio stare qui, per dimostrare che posso fare del mio meglio in questo club" ha detto il giocatore.
Del suo meglio lo aveva fatto all'Aston Villa con 9 gol in 35 presenze in Premier League nella stagione 2023-24, numeri che poi non è riuscito a tradurre una volta arrivato alla Juventus, con una stagione da 19 presenze e nessun gol.
Così lo scorso anno, nonostante la rete nella sfida in famiglia, i bianconeri decidono di darlo in prestito al Notthingam Forest. Ma anche qui, le vibrazioni della Premier non lo scuotono e a gennaio viene girato di nuovo all'Aston Villa dove segna un gol in 13 presenze e vince l'Europa League, sotto la sapiente guida di un maestro come Emery.
Tornato alla Juve, Spalletti ha valutato Douglas Luiz per tutto il precampionato e lo ha definito uno che conosce il calcio e lo sa giocare: “Ha facilità nella costruzione del gioco e nell’andare a imbucare, per cui sono soddisfatto anche delle sue prestazioni. Mi è piaciuto l'impegno e come hanno parlato sia Arthur che Douglas".
Vedremo se Douglas Luiz continuerà a parlare la lingua che piace a Spalletti, ma la possibilità ce l'avrà, per dimostrare che quei 50 milioni spesi per lui non sono stati poi così una follia.