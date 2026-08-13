Juventus, Douglas Luiz è il grande ri-acquisto: "Sa giocare e conosce il calcio"

Tornato alla Juve, Spalletti ha valutato Douglas Luiz per tutto il precampionato e lo ha definito uno che conosce il calcio e lo sa giocare: “Ha facilità nella costruzione del gioco e nell’andare a imbucare, per cui sono soddisfatto anche delle sue prestazioni. Mi è piaciuto l'impegno e come hanno parlato sia Arthur che Douglas".