Le parole

Kessie: "Juve? Se ne parla, ma in queste condizioni sarei un gran colpo per tutti"

L'ex centrocampista di Atalanta e Milan non chiude la porta a un ritorno in Italia: "Vedremo cosa succederà dopo i sedicesimi" 

27 Giu 2026 - 16:27
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Franck Kessie è uno dei grandi protagonisti della Costa d'Avorio in questo Mondiale. La nazionale africana ha passato il turno chiudendo il girone al secondo posto dietro la Germania e ora se la dovrà vedere con la Norvegia di Haaland ai sedicesimi di finale. 

In questi ultimi giorni, però, non si parla dell'ex centrocampista del Milan solo per le sue prestazioni alla Coppa del Mondo, ma anche per ragioni di mercato. Il contratto del classe '96 con l'Al-Ahli scade il 30 giugno ma non dovrebbe essere rinnovato e l'ivoriano fa nuovamente gola a moltissimi club, soprattutto in Italia.

In Serie A, l'Atalanta pensa al grande ritorno ma sulle tracce di Kessie ci sono anche i bianconeri di Luciano Spalletti. "La Juventus? Sì, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo. In forma e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più". 

Nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, "il Presidente" ha aggiunto: "Per questi motivi mi vogliono in tanti, hanno ragione! Però per qualche giorno sono ancora un giocatore dell'Al-Ahli, dopo i sedicesimi vedremo". Kessie ha concluso: "Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante, e ripeto, è normale: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche!". 

Insomma, Franck strizza l'occhio a un ritorno in Italia. Dopo la stagione 2016/17, la Dea lo riprenderebbe volentieri: l'ivoriano è un vero e proprio pallino di Cristiano Giuntoli, neo ds dei bergamaschi che già ai tempi dei bianconeri provò a prenderlo quando era in uscita dal Barcellona. Attenzione, però, anche alla Juve, pista né confermata né smentita dallo stesso Kessie. 

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