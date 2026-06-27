Kessie: "Juve? Se ne parla, ma in queste condizioni sarei un gran colpo per tutti"

Nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, "il Presidente" ha aggiunto: "Per questi motivi mi vogliono in tanti, hanno ragione! Però per qualche giorno sono ancora un giocatore dell'Al-Ahli, dopo i sedicesimi vedremo". Kessie ha concluso: "Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante, e ripeto, è normale: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche!".