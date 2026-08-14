Milan, senti Arteta: "Voglio che Nwaneri resti con noi ma... "

Intervenuto in conferenza stampa, Mikel Arteta ha parlato del futuro di Ethan Nwaneri, accostato al Milan e non solo: "Voglio che resti con noi, ma dobbiamo considerare cosa è meglio per lui nel medio-lungo termine. Ha bisogno di giocare a calcio, se resterà qui è perché potremo garantirgli i minuti di cui necessita". I rossoneri stanno pensando al 19enne da tempo, con i Gunners che hanno già respinto una prima proposta. Su di lui c'è anche il forte interesse di numerosi club internazionali (Lipsia, Borussia Dortmund, Galatasaray oltre alla Premier League).