Juventus-Kolo Muani, ci siamo: summit a Rimini per chiudere il ritorno del francese

Il ritorno di Kolo Muani alla Juventus si avvicina, dopo l'accordo tra bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione ora è il momento di trovare la quadra tra società. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali si vedrà con una delegazione parigina ma non a Torino e neppure a Parigi: sarà Rimini (dove stasera verrà ufficialmente aperto il calciomercato estivo 2026) teatro del summit, come spiega Tuttosport, e potrebbe partecipare anche Nasser Al-Khelaifi.