MANOVRE BIANCONERE

Juventus-Kolo Muani, ci siamo: summit a Rimini per chiudere il ritorno del francese

Calciomercato Juve: incontro decisivo a Rimini tra Carnevali e il PSG per Kolo Muani. I bianconeri offrono 35 milioni, i francesi ne chiedono oltre 40

29 Giu 2026 - 09:04
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Il ritorno di Kolo Muani alla Juventus si avvicina, dopo l'accordo tra bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione ora è il momento di trovare la quadra tra società. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali si vedrà con una delegazione parigina ma non a Torino e neppure a Parigi: sarà Rimini (dove stasera verrà ufficialmente aperto il calciomercato estivo 2026) teatro del summit, come spiega Tuttosport, e potrebbe partecipare anche Nasser Al-Khelaifi.

Quanto costa Kolo Muani?

 I francesi hanno messo due paletti: la cessione a titolo definitivo, quindi niente prestito con diritto di riscatto come a gennaio 2025, e un prezzo di oltre 40 milioni di euro. I bianconeri sono d'accordo sul primo discorso e propongono un prestito con obbligo di riscatto ma vorrebbero fermarsi cinque milioni prima, a quota 35 milioni bonus compresi. Ma i buoni rapporti tra Carnevali e il ds parigino Campos potranno favorire l'affare, c'è ottimismo da entrambe le parti.

Juve-Kolo Muani: le tempistiche

 Oltre ai tifosi bianconeri, anche Luciano Spalletti segue con attenzione l'evolversi della trattativa: vorrebbe Kolo Muani già per l'inizio del ritiro, il 13 luglio alla Continassa, e comunque non oltre fine luglio, prima della tournée tra Hong Kong e Perth.

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