Milan, la cessione di Gimenez diventa impossibile: il piano di Amorim per il Bebote

Negli ultimi giorni si sono fatti avanti il Porto e l’Orlando City, ma nessuno è andato oltre i semplici sondaggi e dopo il nuovo infortunio sembra impossibile che qualcuno possa investire quella cifra per un attaccante reduce da un solo gol nell’ultima stagione (in Coppa Italia contro il Lecce), da un Mondiale da comprimario e da due infortuni seri.