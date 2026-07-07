Milan, la cessione di Gimenez diventa impossibile: il piano di Amorim per il Bebote

Il Mondiale americano complica le cessioni del Milan. Non solo Leao svalutato dallo scarso utilizzo del ct Martinez e protagonista solo di un assist in cinque partite, anche Santiago Gimenez ha deluso le aspettative e in più ha rimediato un infortunio nel finale della gara con l’Inghilterra alla stessa caviglia già martoriata dall’operazione subita a dicembre che lo terrà lontano dai campi per circa due mesi.
Un ko che rende ancora più complicato il futuro dell’attaccante messicano, in uscita dal club rossonero che ha appena speso 70 milioni per Gonçalo Ramos. Il Bebote a bilancio pesa ancora 20 milioni per il Diavolo, quindi venderlo a meno significherebbe fare una minusvalenza.
Negli ultimi giorni si sono fatti avanti il Porto e l’Orlando City, ma nessuno è andato oltre i semplici sondaggi e dopo il nuovo infortunio sembra impossibile che qualcuno possa investire quella cifra per un attaccante reduce da un solo gol nell’ultima stagione (in Coppa Italia contro il Lecce), da un Mondiale da comprimario e da due infortuni seri.
Il Milan potrebbe darlo in prestito in Italia o all’estro, magari sperando in un rilancio, ma avendo tre competizioni da giocare la cosa più probabile al momento è che i rossoneri decidano di tenerlo e utilizzarlo come attaccante di riserva del 9 portoghese. Amorim però per averlo a disposizione dovrà aspettare il pieno recupero del messicano.