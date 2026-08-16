Juventus, sciolto il nodo portiere: accordo con Vicario, intesa vicina con il Tottenham

La Juventus ha sciolto il nodo portiere: sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il tentativo fatto nel pomeriggio per il Dibu Martinez, la dirigenza bianconera ha deciso di virare definitivamente sul portiere del Tottenham, con il quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata: operazione in prestito con obbligo di riscatto con chiusura possibile già domani.
Ultimo tentativo per il Dibu
Nel pomeriggio, i bianconeri avevano provato un nuovo rilancio per il Dibu Martinez, complice anche l'acquisto di Zion Suzuki da parte della squadra di Emery. L'offerta della Vecchia Signora, confermata anche in Inghilterra, era vicina ai 10 milioni di euro (7 di parte fissa e 3 di bonus) e quindi molto vicina alla valutazione che i Villans fanno del loro numero uno. Un'offerta che, però, non ha colpito nel segno dato che già nel tardo pomeriggio Carnevali, Massara e Ottolini hanno deciso di sterzare definitivamente sull'ex portiere dell'Empoli, pronto a tornare in Italia.