Juventus, sciolto il nodo portiere: accordo con Vicario, intesa vicina con il Tottenham

Nel pomeriggio, i bianconeri avevano provato un nuovo rilancio per il Dibu Martinez, complice anche l'acquisto di Zion Suzuki da parte della squadra di Emery. L'offerta della Vecchia Signora, confermata anche in Inghilterra, era vicina ai 10 milioni di euro (7 di parte fissa e 3 di bonus) e quindi molto vicina alla valutazione che i Villans fanno del loro numero uno. Un'offerta che, però, non ha colpito nel segno dato che già nel tardo pomeriggio Carnevali, Massara e Ottolini hanno deciso di sterzare definitivamente sull'ex portiere dell'Empoli, pronto a tornare in Italia.