Calciomercato Milan, Accomando: "Leao-Galatasaray, ecco come stanno le cose"
Orazio Accomando, intervenuto nell'edizione di SportMediaset, ha fatto il punto sulla situazione di Leao, con il Galatasaray che continua il pressing
In casa Milan tiene banco la situazione relativa a Rafael Leao, cercato dal Galatasaray. Come riferito da Orazio Accomando, il no di Martinelli ai turchi riapre le porte a una possibile offerta per il portoghese. Il Milan, intanto, abbassa le pretese da 60 milioni a 45 milioni e, sebbene non escluda alla fine di poterlo trattenere, valuta come prima opzione la cessione.