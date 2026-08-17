Il Como all'assalto di Kean: Fabregas spinge, prima offerta alla Fiorentina, le cifre

Il Como fa sul serio per Moise Kean. Il club lariano ha presentato la prima offerta ufficiale alla Fiorentina da 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, ma la viola giudica insufficiente la cifra. Lo riferisce Orazio Accomando. La richiesta resta di 45 milioni con la trattativa che è ufficialmente aperta. Il nazionale azzurro è un obiettivo dichiarato di Fabregas che vuole una prima punta di peso per affrontare la prossima stagione, ricca di impegni tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.