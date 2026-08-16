Juve, via alle cessioni per gli ultimi colpi: suggestione Brozovic a centrocampo

La Juve continua a monitorare con attenzione il mercato dei centrocampisti per regalarne uno di qualità e personalità a Spalletti e nelle ultime ore è emersa una suggestione dal sapore di derby d'Italia: Marcelo Brozovic. Dopo aver chiuso la sua esperienza in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Nassr al fianco di Cristiano Ronaldo, il regista croato classe 1992 è attualmente svincolato e stando a quanto riporta La Stampa, la sua agenzia (Epic Sports di Ali Barat) starebbe cercando di intensificare i contatti con la dirigenza bianconera e con l'ad Giovanni Carnevali per offrire il profilo dell'ex inter. Il 34enne non vedrebbe l'ora di fare ritorno in Europa e gradirebbe particolarmente la destinazione torinese, a rendere l'operazione ancora più intrigante ci sarebbe anche la presenza in panchina di Luciano Spalletti, che fu il primo, ai tempi dell'Inter, a intuire le qualità di Brozovic nel ruolo di vertice basso di centrocampo. Dalle verifiche che abbiamo fatto però il profilo dell'ex Inter non sembra interessare al club bianconero, mentre resta aperta la pista che porta all'ex Milan Kessié. Il reparto di centrocampo bianconero vive però una situazione di abbondanza ed esuberi quindi prima di poter affondare per un nuovo colpo, la società dovrà trovare una sistemazione e fare spazio ad almeno uno tra Arthur, Fabio Miretti e Teun Koopmeiners.