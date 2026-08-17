Sarri "non lo conosceva" ma Kristensen ha "scelto l'Atalanta per lui"

17 Ago 2026 - 16:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X

© X

"Ho scelto l'Atalanta perché è un grande club con un progetto ambizioso, ma anche l'allenatore Maurizio Sarri ha avuto il suo peso: migliora chi gioca nel mio ruolo perché punta molto sulla difesa". Thomas Kristensen spiega i motivi che l'hanno portato a Bergamo al posto di un giocatore storico per la società: "Ho grande rispetto per Djimsiti, ma non sono arrivato qui per sostituirlo. Porto alla squadra le mie caratteristiche. Il suo è un grande buco da riempire. Fare quello che ha fatto lui per l'Atalanta sarebbe un grande traguardo", rimarca il difensore danese, in prestito con obbligo di riscatto dall'Udinese. "Ringrazio l'Udinese che mi ha aiutato a svilupparmi come giocatore, perché questo è un grande passo della mia carriera e posso diventare un giocatore ancora più forte - prosegue -. Con Samardzic abbiamo condiviso in Friuli una stagione complicata: lo conosco bene, è una persona di grandi qualità e un giocatore speciale". Sugli obiettivi stagionali, infine: "Passo da una difesa a tre a una a quattro, come ai tempi dell'Under 21 della Danimarca. La mia ambizione è fare il massimo nelle tre competizioni, a cominciare dalla Conference League che ritrovo dopo i miei inizi nell'Aarhus ed è il primo scoglio importante questo giovedì nel playoff con l'Hapoel Tel Aviv".

Sarri, soltanto qualche giorno fa, aveva parlato così del danese: "Kristensen? Guardavo i giocatori che potevano giocare a 4, per questo non lo conosco, ma dicono abbia buone potenzialità, anche se uno come lui lo avrei voluto a luglio”. 

Ultimi video

00:23
Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

02:00
Calciomercato, Taveri: "Ecco quali sono i migliori colpi dell'ultima estate"

I migliori colpi di mercato fatti sin qui secondo Mino Taveri: vince il Milan

02:24
Taveri: "Lucumì, che litigio con Spalletti nello scorso campionato"

Taveri: "Lucumì, che litigio con Spalletti nello scorso campionato"

01:22
Calciomercato, Accomando: "Occhio a Moise Kean, il Como ci prova"

Calciomercato, Accomando: "Occhio a Moise Kean, il Como ci prova"

00:51
Calciomercato, Accomando: "Roma, è in arrivo un colpo super"

Calciomercato, Accomando: "Roma, è in arrivo un colpo super"

01:12
Calciomercato, Accomando: "Napoli, settimana decisiva per i nuovi acquisti"

Calciomercato, Accomando: "Napoli, settimana decisiva per i nuovi acquisti"

01:39
Calciomercato, Accomando: "Juve-Vicario, vi racconto i retroscena"

Calciomercato, Accomando: "Juve-Vicario, vi racconto i retroscena"

01:05
Calciomercato, Accomando: "Inter, ci sono due operazioni all'orizzonte"

Calciomercato, Accomando: "Inter, ci sono due operazioni all'orizzonte"

01:34
I sorrisi di Spalletti

I sorrisi di Spalletti

01:02
Calciomercato, Accomando: "Leao-Galatasaray, ecco come stanno le cose"

Galatasaray senza alternative: tutto su Leao. Ma la permanenza al Milan non è esclusa

00:29
Retroscena Panucci: "Vi racconto i miei 15 giorni con Leao"

Retroscena Panucci: "Vi racconto i miei 15 giorni con Leao"

01:36
Mercato Juve, colpo di scena Suzuki: non va al Psg, quindi?

Mercato Juve, colpo di scena Suzuki: non va al Psg, quindi?

00:34
Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

00:43
Milan, Fofana va alla Juve? Intanto Reijnders guadagnerà 100 milioni

Milan, Fofana va alla Juve? Intanto Reijnders guadagnerà 100 milioni

00:48
Nuovo portiere Juve: Vicario ha quattro avversari da "battere"

Nuovo portiere Juve: Vicario ha quattro avversari da "battere"

00:23
Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

I più visti di Mercato

Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

Leao resta cedibile, ma cambiano le condizioni

Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

Frattesi

Si sblocca l'affare Frattesi dopo la sospensione della Lega: il nuovo accordo tra Inter e Lazio

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:21
Milan, domani arriva Diego Moreira: i dettagli
19:03
Il Galatasaray fa sul serio per Bruno Fernandes: in arrivo la prima offerta
18:35
Bologna, ufficiale la cessione di Dallinga al Colonia
Moise Kean
18:15
Il Como all'assalto di Kean: Fabregas spinge, prima offerta alla Fiorentina, le cifre
16:17
Sarri "non lo conosceva" ma Kristensen ha "scelto l'Atalanta per lui"