Juve, Bremer: "Ho 29 anni e poco tempo, voglio vincere. Se battiamo i rossoneri è fatta per la Champions"

Come già accaduto in altre vigilie, Luciano Spalletti ha lasciato spazio a un suo giocatore prima della partita con il Milan. Questa volta è toccato a Gleison Bremer: "La squadra sta crescendo partita dopo partita e giocando una volta a settimana possiamo lavorare di più. Il mister spinge molto su questo e il lavoro si sta vedendo. Sulla fase difensiva, quando il mister è arrivato, non ha potuto lavorare tanto. Adesso io, Kalulu, Kelly e Gatti stiamo anche lavorando tanto a livello individuale e questo ci sta aiutando. La partita di San Siro? È importante la continuità anche a livello di prestazione ma soprattutto anche ottenere una vittoria. Sarà una partita difficile e conosciamo bene Allegri. Però sarebbe bello vincere domani perché vorrebbe dire andare in Champions. Il rinnovo di Spalletti? La società ha preso la decisione di rinnovare con il mister. Io voglio vincere perché ho 29 anni e non posso aspettare".