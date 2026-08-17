Calciomercato Juventus, preso Vicario: Spalletti lo aspetta entro fine settimana

Sì perché l'ex Empoli non era mai uscito dai radar juventini, anche se quella frase di Spalletti del primo agosto ("C’è da capire il perché una squadra come il Tottenham abbia deciso di lasciarlo fuori") lasciava presagire non fosse il primo nome in lista. Poco male, il tempo stringe e le alternative una a una sono sfumate, ecco il perché dell'affondo nella giornata di domenica dopo l'ultimo rilancio, a vuoto come dicevamo, per il Dibu.