Juve, nuovi contatti con l'Aston Villa per Dibu Martinez: pista difficile e un'incognita

A sorpresa riecco Emiliano Martinez. L'argentino è stato il primo nome scelto dalla Juve per la porta, il preferito da Luciano Spalletti. Pista poi abbandonata per le richieste dell'Aston Villa, oltre dieci milioni di euro: cifra troppo elevata secondo la dirigenza bianconera per un giocatore che a settembre compirà 34 anni. Dal canto suo il giocatore aveva già espresso il suo gradimento per un trasferimento nel nostro campionato ma la trattativa non è mai decollata appunto per la distanza apparsa incolmabile tra domanda e offerta. A quel punto la Juve si è concentrata su altri profili: da Vicario del Tottenham a Suzuki del Parma via Psg, da De Gea della Fiorentina a Trubin del Benfica fino a Chevalier del Psg. Ma a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione, Spalletti aspetta ancora il suo portiere titolare.



E se le quotazioni di Vicario si sono ulteriormente alzate negli ultimi giorni, ecco che l'interessamento dell'Aston Villa per Suzuki dopo il mancato trasferimento del giapponese al Psg per dissidi sulle commissioni tra gli agenti del giocatore e il club francese, in casa Juve il nome di Dibu Martinez torna d'attualità. Nelle scorse ore i bianconeri avrebbero ripreso i contatti con l'Aston Villa per l'argentino, che però è ancora alle prese con un problema al dito di una mano. È stato lo stesso argentino a rivelare di aver disputato tutti i Mondiali con un dito fratturato e di aver evitato l'intervento proprio per non saltare la rassegna iridata. La pista che porta al Dibu resta in ogni complicata.