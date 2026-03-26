MANOVRE BIANCONERE

Alisson, Rudiger e anche Pellegrini: Spalletti pensa alla "sua" Roma per rifare la Juve

Il tecnico punta tre vecchie conoscenze per rivoluzionare i bianconeri

26 Mar 2026 - 11:21
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La Juventus prepara una vera rivoluzione per l’estate. Con Luciano Spalletti in panchina, il club bianconero guarda al mercato con idee precise: rinforzi di qualità, ma sostenibili. Tra occasioni e contratti in scadenza, spuntano tre vecchie conoscenze del tecnico toscano: Alisson Becker, Antonio Rudiger e Lorenzo Pellegrini.

Alisson idea per la porta della Juve

 Sul futuro di Michele Di Gregorio alla Juventus aleggiano sempre più nubi. L'ex Monza, dopo qualche incertezza di troppo, ha perso il posto da titolare e la sua permanenza a Torino oltre il termine di questa stagione sembra sempre più improbabile. La Juve segue diversi profili, ma il preferito da Spalletti è senza ombra di dubbio una sua vecchia: Alisson Becker. Il Liverpool ha da poco esercitato l'opzione per allungare il contratto del brasiliano fino al 2027. Una mossa che sembrerebbe escludere un addio ad Anfield già la prossima estate. Se la Juve però dovesse presentarsi con gli argomenti giusti (15/20 milioni?) i Reds potrebbero lasciare andare Alisson anche per evitare di perderlo a zero al termine della stagione successiva. 

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Rudiger per blindare la difesa

 Una delle occasioni del prossimo mercato potrebbe essere Antonio Rudiger. Il centrale tedesco ha un contratto con il Real Madrid in scadenza a giugno e, al momento, non si sono fatti grandi passi avanti per il rinnovo. Il Real, inizialmente, sembrava pronto a lasciare andare il suo totem. Una decisione basata principalmente sulle condizioni fisiche del tedesco che a inizio marzo ha spento 33 candeline. Spalletti lo riprenderebbe domani. Tra i due c'è un feeling nato 10 anni fa: è stato proprio il tecnico di Certaldo a lanciare Antonio alla Roma. Da allora i rapporti sono rimasti ottimi e anche il tedesco avrebbe piacere a ritrovare Lucio. A rovinare i piani però, il dietrofront da Madrid. Nelle ultime settimane infatti sono aumentate le possibilità di un rinnovo per Rudiger. I vertici madrileni vedono il tedesco come una chioccia all'ombra di cui far crescere giovani difensori di belle speranze come Dean Huijsen e Raúl Asencio. 

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Occasione Pellegrini

 A Roma non si sono incorciati, ma nel suo periodo da ct non ci ha mai rinunciato: la possibilità di arrivare a zero a Lorenzo Pellegrini stuzzica non poco le fantasie di Luciano Spalletti. Il trequartista giallorosso, in scadenza a giugno 2026, a fine anno saluterà la capitale e, al momento, non ha offerte irrinunciabili sul tavolo. A 29 anni, ancora nel pieno della carriera, potrebbe essere un'aggiunta preziosa al pacchetto, al momento scarno, di centrocampisti bianconeri. Pellegrini è molto apprezzato anche per la sua duttilità: la possibilità di giocare indifferentemente alle spalle di una punta o da mezz'ala in na mediana a tre stuzzica Spalletti. Una cosa però è già certa: la Juve l'anno prossimo cambierà pelle e sarà il suo allenatore a guidare questa metamorfosi. 

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