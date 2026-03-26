Alisson, Rudiger e anche Pellegrini: Spalletti pensa alla "sua" Roma per rifare la Juve

Una delle occasioni del prossimo mercato potrebbe essere Antonio Rudiger. Il centrale tedesco ha un contratto con il Real Madrid in scadenza a giugno e, al momento, non si sono fatti grandi passi avanti per il rinnovo. Il Real, inizialmente, sembrava pronto a lasciare andare il suo totem. Una decisione basata principalmente sulle condizioni fisiche del tedesco che a inizio marzo ha spento 33 candeline. Spalletti lo riprenderebbe domani. Tra i due c'è un feeling nato 10 anni fa: è stato proprio il tecnico di Certaldo a lanciare Antonio alla Roma. Da allora i rapporti sono rimasti ottimi e anche il tedesco avrebbe piacere a ritrovare Lucio. A rovinare i piani però, il dietrofront da Madrid. Nelle ultime settimane infatti sono aumentate le possibilità di un rinnovo per Rudiger. I vertici madrileni vedono il tedesco come una chioccia all'ombra di cui far crescere giovani difensori di belle speranze come Dean Huijsen e Raúl Asencio.