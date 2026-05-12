Sarà una Juventus Real: Alaba, Gonzalo Garcia e... Brahim Diaz
I bianconeri guardano in Spagna per rinforzarsi, ma a Madrid hanno il chiodo fisso Yildiz
Potrebbero arrivare dal Real Madrid i rinforzi, o almeno una parte, di cui la Juventus ha bisogno per tornare a vincere. Subito. A Torino, infatti, hanno iniziato a discutere con i Blancos per una manciata di giocatori, che potrebbero passare dalla Liga alla Serie A. Su tutti, Brahim Diaz. L'ex milanista sarebbe il prescelto da Comolli & C. nel caso in cui la trattativa con Bernardo Silva non andasse a buon fine. Il portoghese chiede un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione più bonus, che lo renderebbe il bianconero più pagato della rosa, sorpassando anche Yildiz (ed eventualmente Vlahovic). La Signora punta a uno stipendio fisso più basso, con bonus più sostanziosi in modo da eguagliare la richiesta dell'ormai ex Manchester City.
Nel caso non si trovasse l'intesa, ecco spuntare Diaz. Come racconta Tuttosport, lo spagnolo con passaporto marocchino ha il contratto in scadenza nel 2027 e a Madrid vorrebbero cederlo prima che si liberi a zero, come succederà a giugno con David Alaba, anche lui nel mirino bianconero. A Spalletti piace e per questo se ne parlerà.
Come si parlerà di Gonzalo Garcia. L'attaccante 22enne deve ancora dimostrare il suo reale potenziale e alla Juve sono disposti a dargli una chance, anche perché c'è da ridisegnare il reparto offensivo, Vlahovic o non Vlahovic. Come accadde qualche anno fa con Morata. Identica potrebbe essere la formula, con gli spagnoli che manterrebbero un diritto di riacquisto in caso di "esplosione", ma non solo. Al Real piace, e non poco, Kenan Yldiz, tanto che vorrebbero inserire nella trattativa una sorta di diritto di prelazione nel caso in cui la Juve decidesse un giorno di cedere il talento turco. Un giorno, che i tifosi bianconeri sperano sia lontanissimo.