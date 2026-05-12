Sarà una Juventus Real: Alaba, Gonzalo Garcia e... Brahim Diaz

Come si parlerà di Gonzalo Garcia. L'attaccante 22enne deve ancora dimostrare il suo reale potenziale e alla Juve sono disposti a dargli una chance, anche perché c'è da ridisegnare il reparto offensivo, Vlahovic o non Vlahovic. Come accadde qualche anno fa con Morata. Identica potrebbe essere la formula, con gli spagnoli che manterrebbero un diritto di riacquisto in caso di "esplosione", ma non solo. Al Real piace, e non poco, Kenan Yldiz, tanto che vorrebbero inserire nella trattativa una sorta di diritto di prelazione nel caso in cui la Juve decidesse un giorno di cedere il talento turco. Un giorno, che i tifosi bianconeri sperano sia lontanissimo.