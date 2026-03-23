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Rudiger allontana la Juventus: apertura al rinnovo col Real Madrid. I dettagli

Antonio Rudiger apre al faccia a faccia con il Real Madrid per il rinnovo. Tramontano la pista Juve e il miliardario contratto in Arabia?

di Carlo Landoni
23 Mar 2026 - 14:12
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Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid, è un'idea della Juventus, ma proprio nelle ultime ore a Madrid cresce l'ottimismo intorno al rinnovo del calciatore. Rudiger è in scadenza di contratto e quindi a giugno potrebbe scegliere qualsiasi club. Liberandosi a costo zero, la Juventus ha messo gli occhi su di lui. Tra l'altro Spalletti lo conosce bene, avendolo allenato ai tempi della Roma.

Di certo c'è che il calciatore ha ricevuto una super milionaria offerta dall'Arabia Saudita. Altrettanto certo è che da inizio stagione il Real Madrid ha sempre cercato il dialogo per rinnovare con Rudiger ma il calciatore e il suo procuratore hanno sempre rimandato l'incontro. Per questo al Real Madrid davano per perduto il giocatore, interpretando i suoi rinvii come una decisione di lasciare il club.

Niente Arabia Saudita: i motivi del "no" ai milioni degli sceicchi

 Davano... appunto, perché nelle ultime ore si registra il sì del difensore a un faccia a faccia con il club. L'incontro, tra l'altro, avverrà prossimamente, con ogni probabilità dopo gli impegni delle Nazionali anche perché il Real Madrid ha bisogno di una risposta in tempi stretti per programmare la prossima stagione. Per le merengue se ne sta occupando Miguel Angel Sanchez, direttore generale. Rudiger non è più convinto di un futuro in Arabia Saudita, a maggior ragione in tempi di guerra, e ha aperto all'incontro con il Real Madrid per valutare la proposta.

Cifre e dettagli: la strategia per il rinnovo

 Il difensore guadagna 7 milioni all'anno. L'idea del club è un rinnovo con un alleggerimento dello stipendio, ma il Real sarebbe eventualmente pronto a rinnovare ancora alla stessa cifra. Del resto finanziariamente il Real Madrid può competere facilmente con la concorrenza europea, a maggior ragione con quella italiana.

L'apertura di Rudiger a dialogare nuovamente con il Real Madrid è stata vista positivamente dal club blanco, ecco perché per la Juventus la questione si complica. Del resto quando Arbeloa dice che metterebbe nel suo giardino una statua di Rudiger lancia un messaggio preciso al club di quanto sia importante proseguire con un giocatore del genere.

Scintille Guardiola-Rudiger: sfiorata la rissa dopo il trionfo del Real Madrid sul City

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