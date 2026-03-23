Rudiger allontana la Juventus: apertura al rinnovo col Real Madrid. I dettagli

Davano... appunto, perché nelle ultime ore si registra il sì del difensore a un faccia a faccia con il club. L'incontro, tra l'altro, avverrà prossimamente, con ogni probabilità dopo gli impegni delle Nazionali anche perché il Real Madrid ha bisogno di una risposta in tempi stretti per programmare la prossima stagione. Per le merengue se ne sta occupando Miguel Angel Sanchez, direttore generale. Rudiger non è più convinto di un futuro in Arabia Saudita, a maggior ragione in tempi di guerra, e ha aperto all'incontro con il Real Madrid per valutare la proposta.