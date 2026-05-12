Il Psg guarda al mercato, Luis Enrique vuole Julian Alvarez

Nessuna accelerazione sul mercato, c'è la stagione da concludere e soprattutto la finale di Champions League. Però il Psg si sta già guardando attorno per rinforzare il progetto parigino e su tutti circola il nome di Julian Alvarez, un giocatore che potrebbe diventare uno dei protagonisti principali in estate. Il Psg - scrive la stampa spagnola - ha individuato nell'attaccante dell'Atletico Madrid uno dei suoi obiettivi per il reparto offensivo. Il campione del mondo 2022 sarebbe una richiesta specifica del tecnico Luis Enrique che, da sempre estimatore dell'argentino, aveva già tentato di portarlo a Parigi due anni fa. Julian Alvarez rifiutò l'offerta allora e firmò per l'Atletico Madrid. Nelle ultime settimane, fonti vicine al giocatore dell'Atletico hanno però fatto trapelare la possibilità di un trasferimento estivo, suscitando l'interesse dei più importanti club europei. I francesi dovranno infatti vedersela con Barcellona e Arsenal, che hanno manifestato chiaro interesse per il giocatore. A far pendere l'ago della bilancia sul Psg potrebbe però essere proprio il tecnico asturiano: il suo stile di gioco e l'ottimo lavoro che sta svolgendo nella capitale francese sono elementi che potrebbero pesare molto sulla decisione dell'ex giocatore del River Plate. Luis Enrique, vicino a un rinnovo contrattuale quadriennale, rimane concentrato sulla fine della stagione del PSG e poi si attiverà sul mercato per cercare di rinforzare una squadra che ha infranto tutti i record in Europa nelle ultime due stagioni.