Effetto Salah: il Liverpool punta la Juve per Conceiçao. Prezzo fissato a 45 milioni

Per Slot non sarà facile sostituire uno da 435 presenze con 225 gol e 122 assist, per questo la scelta del sostituto di Salah sarà soppesata con grande attenzione. Fin troppo facile pensare al francese del Bayern Monaco, squadra che nel corso degli anni ha dimostrato di poter lasciar partire (a caro prezzo) senza troppi rimpianti chi non si sentiva coinvolto nel progetto bavarese ma è anche probabile che voglia tenere Olise agli ordini di Kompany ancora una o due stagioni.