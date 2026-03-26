Effetto Salah: il Liverpool punta la Juve per Conceiçao. Prezzo fissato a 45 milioni

I giornali sportivi: giovedì 26 marzo 2026
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L'addio di Salah scatena il mercato: il Liverpool sonda Francisco Conceiçao della Juventus. I Reds puntano anche Olise
Mohammed Salah cambia il mercato della Juventus? L'annuncio dell'egiziano, che ha confermato l'addio a fine stagione, mette il Liverpool nelle condizioni di dover trovare un nuovo esterno offensivo. E sebbene il primo obiettivo dei Reds sia Michael Olise, attenzione a un possibile interesse per Francisco Conceiçao.
Per Slot non sarà facile sostituire uno da 435 presenze con 225 gol e 122 assist, per questo la scelta del sostituto di Salah sarà soppesata con grande attenzione. Fin troppo facile pensare al francese del Bayern Monaco, squadra che nel corso degli anni ha dimostrato di poter lasciar partire (a caro prezzo) senza troppi rimpianti chi non si sentiva coinvolto nel progetto bavarese ma è anche probabile che voglia tenere Olise agli ordini di Kompany ancora una o due stagioni.
Ecco allora, spiega La Gazzetta dello Sport, che entra in gioco Conceiçao, per il quale il Liverpool ha già fatto un sondaggio. Acquistato a titolo definitivo la scorsa estate per oltre 30 milioni, la Juve valuterebbe una sua cessione per non meno di 45 milioni: gli inglesi, con cui ci sono buoni rapporti dopo la cessione di Federico Chiesa nell'estate 2024, sono avvisati.
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