Weiss nominato ct della Slovacchia, succede a Calzona

12 Mag 2026 - 15:55

Il tecnico slovacco Vladimir Weiss tornerà ad allenare la nazionale del suo Paese, succedendo a Francesco Calzona che si è dimesso il mese scorso, ha annunciato la federcalcio (Sfz). Weiss, 60 anni, aveva già guidato la Slovacchia dal 2008 al 2012, portandola agli ottavi dei Mondiali 2010, e dal 2021 a quest'anno ha allenato lo Slovan Bratislava, vincendo il campionato ogni anno durante il suo mandato. Calzona si è dimesso dopo quattro anni in carica in seguito alla mancata qualificazione della Slovacchia ai Mondiali 2026, con la sconfitta contro il Kosovo nei play-off. A Euro 2024, la nazionale slovacca era stata eliminata agli ottavi di finale dall'Inghilterra.

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