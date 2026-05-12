Il Marsiglia non riscatterà Pavard, che tornerà all'Inter: con quale futuro?

Il Marsiglia non riscatterà Benjamin Pavard, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter la scorsa estate. Il difensore francese dunque farà ritorno a Milano ma il suo futuro sembra ancora lontano dai colori nerazzurri: nonostante un contratto fino al 2028 e la volontà di giocarsi nuovamente una chance con la maglia con cui ha vinto lo scudetto 2024, lo strappo con l'ambiente accaduto nella scorsa estate, quando saltò il Mondiale per Club per un problema al ginocchio ma poi sui social fu immortalato a giocare a padel, dovrebbe portare a una nuova cessione, forse a titolo definitivo. MLS e Arabia Saudita sono due opzioni.