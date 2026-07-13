Inter, salta Khalaili: non ha ottenuto l'idoneità sportiva
I test fisici aggiuntivi richiesti dal Coni per l'idoneità sportiva hanno dato esito negativo. Il club si informa per l'esterno dello Strasburgo: richiesta di 40 milioni
La maledizione dell'Inter sull'esterno destro continua. Dopo Palestra, soffiato dal Chelsea quando era ormai a un passo, sfuma anche Anan Khalili. L'esterno israeliano per cui si era trovato un accordo da 25 milioni più bonuc con l'Union Saint-Gillois non ha ottenuto l'idoneità sportiva. A confermarlo Giuseppe Marotta nella conferenza stampa per presentare la stagione: "Come sapete avevamo negoziato l'operazione con l'Union Saint-Gilloise per Khalaili che non ha superato l'esame di idoneità. Ci è stato comunicato in questi minuti. In Italia c'è una legge della tutela della salute molto severa, tutelata da un ente terzo e non da una ricusazione dello staff medico del club. Noi dobbiamo attenerci a questa decisione. Lo comunichiamo con grande rammarico, è una notizia che ci crea dispiacere. Ora pensiamo alle alternative".
Il classe 2004 era atterrato a Milano venerdì per sottoporsi alle visite mediche di rito. Gli esiti di queste visite hanno richiesto ulteriori approfondimenti medici richiesti dal Coni per rilasciare l'idoneità sportiva. Il verdetto finale è stato negativo e, dunque, l'Inter ora dovrà battere nuove piste. L'addio di Dumfries destinazione Real Madrid ha obbligato la dirigenza a tornare sul mercato, mentre il "no" ricevuto da Palestra, che ha preferito spostarsi in Premier League e firmare per il Chelsea, aveva portato alla virata su Khalaili. Chi dopo di lui?
Quasi sicuramente la soluzione al giallo non porterà a Guela Doué. Il fratello di Desireé, finito un anno fa anche nel mirino del Milan, costa e tanto: sicuramente non meno di 45 milioni, cifra ritenuta esagerata in Viale della Liberazione. La sensazione è che non sarà lui il nuovo proprietario dell'out di destra: il dossier esterno torna dunque con prepotenza sul tavolo di Ausilio e Marotta.