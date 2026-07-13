Inter, salta Khalaili: non ha ottenuto l'idoneità sportiva

La maledizione dell'Inter sull'esterno destro continua. Dopo Palestra, soffiato dal Chelsea quando era ormai a un passo, sfuma anche Anan Khalili. L'esterno israeliano per cui si era trovato un accordo da 25 milioni più bonuc con l'Union Saint-Gillois non ha ottenuto l'idoneità sportiva. A confermarlo Giuseppe Marotta nella conferenza stampa per presentare la stagione: "Come sapete avevamo negoziato l'operazione con l'Union Saint-Gilloise per Khalaili che non ha superato l'esame di idoneità. Ci è stato comunicato in questi minuti. In Italia c'è una legge della tutela della salute molto severa, tutelata da un ente terzo e non da una ricusazione dello staff medico del club. Noi dobbiamo attenerci a questa decisione. Lo comunichiamo con grande rammarico, è una notizia che ci crea dispiacere. Ora pensiamo alle alternative".