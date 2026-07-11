Priorità Chalobah e Jones per l'Inter: stessa valutazione, tempi di trattativa diversi
Chelsea e Liverpool li valutano 35 milioni di euro. Per il difensore prima offerta in settimana, per il centrocampista bisognerà aspettare fine mercato
Sistemato il capitolo esterno con l'arrivo di Khalaili, l'Inter ha due priorità: difensore centrale e centrocampista. Sono questi due i tasselli che mancano a Chivu per completare la rosa per confermarsi competitivi in Italia e non solo.
I nomi sul tavolo sono tanti, per quanto i nerazzurri abbiano messo nel mirino soprattutto Trevoh Chalobah del Chelsea per la difesa e Curtis Jones del Liverpool a centrocampo. I rispettivi club partono da una valutazione di 35 milioni di euro.
L'Inter riflette sulle prossime mosse, forte di aver sistemato la porta con un colpo in saldo (Provedel a 3 milioni) e dopo aver chiuso per l'esterno a metà della cifra necessaria per portare in nerazzurro Palestra. Certo, come spiega Tuttosport, gli investimenti sono stati fatti per riscattare Akanji (15 milioni), comprare Massolin (4,5 milioni più bonus) e riprendere Stankovic (13 milioni), però c'è un piccolo tesoretto da piazzare sul mercato.
Il primo passo sarà in direzione Londra: dopo le prove di disgelo col Como, che ha comunicato ai nerazzurri l'intenzione di non fare aste per Chalobah, l'Inter potrebbe procedere con un'offerta nella prossima settimana. Servirà uno sforzo consistente, nonostante il giocatore sia pronto a trasferirsi a Milano, dato che i Blues avevano rifiutato 25 milioni più bonus dallo stesso Como.
Per Jones sarà invece una cottura a fuoco lento, puntando sul fatto che il giocatore è a un anno dalla scadenza del contratto, non vuole rinnovare e quindi il Liverpool potrebbe abbassare le pretese negli ultimi giorni di mercato. Un'occasione che l'Inter coglierebbe volentieri, a meno che cambino le condizioni del suo mercato con altri giocatori a subentrare in prima fila tra gli obiettivi.