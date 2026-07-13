Aston Villa, Digne nel mirino del Psg: gli inglesi valutano Estupiñan

13 Lug 2026 - 15:22
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Il Paris Saint-Germain è alla ricerca di rinforzi sulla corsia sinistra e ha messo nel mirino Lucas Digne. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i parigini sarebbero disposti a pagare all'Aston Villa l'intera clausola rescissoria da 12 milioni di euro per riportare a casa il classe '93 nel minor tempo possibile. Il club inglese è pronto a tutelarsi in caso di addio e sta già studiando le alternative. Tra queste ci sarebbe anche Pervis Estupiñan: il terzino del Milan è attualmente uno dei principali nomi seguiti dall'Aston Villa e se il passaggio di Digne al Psg dovesse concretizzarsi non è da escludere che in Inghilterra provino l'assalto al giocatore rossonero. 

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