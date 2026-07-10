Inter, ora altri 3 acquisti. Subito un difensore, con la variabile Pavard: "Resto se mi vogliono"

Per il secondo difensore, materia agostana s'è detto, l'idea è quella di puntare su un giovane ma occhio a un possibile, se non proprio probabile, cambio di rotta. Pavard, di rientro dal prestito al Marsiglia, sarà presente al raduno di inizio settimana prossima. Il francese è già arrivato a Milano ieri, come testimoniato dalla foto sui social: "Benji l'interista" è stato il commento della moglie, un messaggio che vuole essere dichiarazione d'intenti: il difensore farà tutto il possibile per giocarsi le chance di permanenza e per quanto l'Inter, almeno per ora, sembra avere altri piani non è detto che alla fine, anche per ragioni economiche, non prevalga la soluzione interna. "Se mi vogliono resto" ha detto Pavard nelle parole riportate da FcInter1908 che l'ha intercettato mentre sosteneva gli esami per l'idoneità sportiva al Coni.