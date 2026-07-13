Inter, Marotta: "Palestra venuto meno a impegno preso, ma è legittimo"

"Palestra? Una scelta fatta da lui che legittimamente è venuto meno ad un impegno preso, ha scelto questa strada e ci siamo dovuti arrendere. Ancora una volta un patrimonio del nostro calcio va ad arricchire un altro campionato, perchè il nostro non è competitivo". Lo ha detto il presidente e Ceo dell'Inter Beppe Marotta nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2026/27. Ancora sulla ricerca dell'esterno destro dopo la partenza di Dumfries "che ha preferito chiudere la sua carriera in un club prestigioso come il Real Madrid, quindi una situazione non voluta". "Ausilio e Baccin hanno preso in considerazione diverse soluzioni e sono ottimista che si troverà presto, anche se manca un mese e mezzo alla fine del mercato. Auspico che si trovi subito una soluzione per l'esterno destro, ma ci sono tanti giocatori disponibili. Cominciamo la stagione sapendo che dobbiamo completare la rosa, ma questo deve essere frutto di un processo razionale per arrivare a fare le scelte migliori".