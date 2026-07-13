L'Inter fa muro per il "nuovo Pio": respinto l'assalto del Colonia

C'è un ragazzo italiano che sta facendo parlare di sè. Si chiama Jamal Idrissou, attaccante classe 2007 della Primavera dell'Inter. Il giovane bomber è reduce da una stagione molto positiva con i nerazzurri, soprattutto in Youth League, dove ha messo a segno 6 gol in 8 presenze, e un buon europeo under19 con gli azzurri.

Un rendimento che ha attirato l'interesse di diversi club (Wolfsburg e Brentford), in particolare del Colonia. I tedeschi hanno proposto un prestito da 700 mila euro con diritto di riscatto da 7 milioni per il baby talento dell'academy nerazzurra. Offerta rispedita al mittente: l'Inter punta molto sul ragazzo di Brescia per cui auspica un percorso alla "Pio Esposito". Per questo, a meno di offerte irrinunciabili, Jamal rimarrà a Milano e verrà aggregato in pianta stabile all'Inter under23 per mettersi alla prova con la Serie C, categoria già assaggiata in questa occasione.