Inter, Khalaili è un caso: quattro alternative se salta l'affare

I migliori giocatori in scadenza nel 2027: da Foden e Vinicius a Van Dijk
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Le visite mediche dell'esterno israeliano tengono con il fiato sospeso. Se il colpo dovesse saltare, nerazzurri pronti a tornare sul mercato: ecco su chi potrebbero virare
La maledizione dell'esterno destro. L'Inter vive ore di apprensione dopo i problemi emersi dalle visite mediche di Anan Khalaili che hanno spinto il CONI a richiedere ulteriori approfondimenti. Al momento dunque, l'operazione da 25 milioni più bonus con l'Union Saint Gilloise è completamente in stand-by. Se il responso degli accertamenti dovesse essere negativo, i nerazzurri, dopo Palestra, vedrebbero sfumare un altro colpo sul rettilineo finale. In quel caso si dovrebbe ritornare sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Denzel Dumfries: ecco i profili su cui potrebbero virare i nerazzurri.
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Nei giorni in cui la trattativa per Khalaili con l'USG sembrava arenata, si era sparso il nome di Guela Doué. Il fratello maggiore di Deisreé del Psg è reduce da una buona stagione con lo Strasburgo, con cui ha giocato anche la semi fiinale di Conference League: 34 presenze condite da 2 gol e 6 assist tra tutte le competizioni. Il classe 2002 è un profilo più simile a Dumfries rispetto a Khalaili: poco meno di 190 centimetri, corsa e forza nelle gambe. Il problema nel suo caso sarebbe la valutazione: un anno fa il Milan si era interessato a lui ma lo Strasburgo chiedeva già una 30ina di milioni. Difficile pensare che, con un contratto fino al 2029, dopo una buona stagione e un bel Mondiale il suo prezzo sia calato.
Altri due profili che potrebbero rientrare nel casting per l'out di destra, e su cui l’Inter si era informata nei giorni dopo aver perso Palestra, sono Dodo della Fiorentina e Nauhel Molina dell'Atletico. Calciatori che rappresenterebbero un investimento diverso rispetto all'azzurro e Khalaili: non sono giovani con ampi margini di miglioramento, ma due calciatori già testati in Serie A (l'argentino prima di passare alla corte del Cholo aveva ben impressionato con l'Udinese) e dal rendimento sicuro. Inoltre, a entrambi rimane un solo anno di contratto: un dettaglio che potrebbe facilitare la trattativa con Viola e Colchoneros.
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In questo momento di grande incertezza non è nemmeno da escludere che l'Inter possa buttarsi su un nome nuovo, ancora mai sondato. Sul mercato degli esterni destri il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Givairo Read del Feyenoord. Un profilo che potrebbe accontentare tutti: è giovane (classe 2006) ma ha già giocato due stagioni ad alto livello tra Champions League e Eredivisie. Prestazioni e margine di crescita che l'avevano fatto entrare nell'orbita di club del calibro di Bayern Monaco e Manchester City. Poi, quest'anno, un brutto infortunio alla coscia l'ha costretto ai box da novembre 25 ad aprile 26 e ha un po' spento l'interesse delle big europee. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Nottingham Forest avrebbe proposto al Feyenoord poco meno di 20 milioni di euro per Read, una cifra che rientrerebbe nel budget dei nerazzurri. Al momento però tutto tace: l'Inter prima di muoversi attenderà il verdetto definitivo su Khalaili con la speranza che quello dell'esterno destro non diventi il nuovo tormentone dell'estate.