Inter, Khalaili è un caso: quattro alternative se salta l'affare

Nei giorni in cui la trattativa per Khalaili con l'USG sembrava arenata, si era sparso il nome di Guela Doué. Il fratello maggiore di Deisreé del Psg è reduce da una buona stagione con lo Strasburgo, con cui ha giocato anche la semi fiinale di Conference League: 34 presenze condite da 2 gol e 6 assist tra tutte le competizioni. Il classe 2002 è un profilo più simile a Dumfries rispetto a Khalaili: poco meno di 190 centimetri, corsa e forza nelle gambe. Il problema nel suo caso sarebbe la valutazione: un anno fa il Milan si era interessato a lui ma lo Strasburgo chiedeva già una 30ina di milioni. Difficile pensare che, con un contratto fino al 2029, dopo una buona stagione e un bel Mondiale il suo prezzo sia calato.