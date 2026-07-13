Barcellona, Laporta conferma arrivo Adeyemi dal Borussia Dortmund

Il Barcellona ha raggiunto un accordo per l'acquisto dell'attaccante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi, secondo quanto dichiarato dal presidente del club, Joan Laporta. Laporta ha parlato del trasferimento domenica, dopo essere arrivato a Dallas per assistere alla semifinale dei Mondiali tra Spagna e Francia di martedì. Il trasferimento non è ancora stato ufficializzato, ma il presidente del Barcellona ha confermato ai giornalisti che l'accordo è stato raggiunto. Non ha fornito informazioni finanziarie né altri dettagli sull'accordo. "Siamo molto entusiasti di Adeyemi", ha detto Laporta. "Ci piace da un po'. È pericoloso e veloce", ha aggiunto. Adeyemi, 24 anni, non si è presentato domenica ai controlli medici pre-campionato con il Dortmund, che ha dichiarato che il giocatore era impegnato in trattative di trasferimento. Adeyemi ha giocato con la Germania nelle qualificazioni ai Mondiali, ma non è stato incluso nella rosa definitiva per il torneo.