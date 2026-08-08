Inter, Lautaro e Zanetti chiamano Romero ma Oaktree non fa sconti. Diaby verso il Leverkusen

Un altro obiettivo sempre più lontano è Moussa Diaby. L'esterno francese è stato inseguito a lungo durante il mercato di gennaio, poi è tornato di moda quest'estate dopo i problemi con Palestra e Khalaili. Nelle ultime settimane erano stati riallacciati i contatti con l'Al-Itthiad, il club saudita dove l'ex Crotone è volato a farsi coprire di milioni. Proprio l'ingaggio mostre percepito da Diaby è un ostacolo in questa operazione che l'Inter avrebbe voluto impostare con un conguaglio economico intorno ai 15 milioni più il cartellino di Asllani o Pavard. Nessuna apertura dall'Arabia anche perché l'Al Ittihad ha sul tavolo una proposta da 30 milioni per il francese: il Bayer Leverkusen fa sul serio per Diaby e ora guida la corsa per riportare il francese in Europa. Per il classe '99 quello alle Aspirine sarebbe un ritorno, in più il calciatore sarebbe più attratto dalla possibilità di giocare nel suo ruolo naturale in un 4-3-3 piuttosto che doversi adattare al 3-5-2 di Chivu. Insomma, la sensazione è che nemmeno Diaby sarà l'erede di Dumfries. Il tempo stringe ma l'Inter non vuole farsi prendere dalla fretta: c'è ancora spazio per trovare l'esterno giusto.