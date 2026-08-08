Stipendio Mastantuono, niente 50 e 50: meglio giocherà e più costerà, i dettagli

08 Ago 2026 - 09:52
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Mastantuono © Foto da web

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L'arrivo in città (in prestito secco) di Franco Mastantuono ha esaltato tutta Firenze e dopo il bagno di folla e le prime parole al miele dell'argentino che arriva dal Real Madrid emergono anche i dettagli dell'accordo tra il club spagnolo e la Fiorentina

Lo stipendio del giocatore (3,5 milioni) non sarà infatti pagato al 50% dalle due società come si pensava in principio: dal club viola verserà il 60% (2,1 mln sui 3,5 totali), mentre il restante 40% verrà corrisposto dal Real. C'è però un dettaglio importante, perché meglio andrà il giocatore e più grande diventerà la percentuale della viola: al verificarsi di certe condizioni personali e di squadra (qualificazioni europee per esempio), la Fiorentina potrebbe infatti dover coprire interamente quel 40%, pagando quindi tutti i 3.5 milioni.

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