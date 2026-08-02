Manovre nerazzurre

Inter, Chivu alza la voce: vuole un esterno destro. La strategia di Marotta e Ausilio è chiara

Diouf non basta, il tecnico si aspetta un rinforzo dal mercato. Da Spence a Diaby, tutti i nomi per la fascia destra nerazzurra

02 Ago 2026 - 09:23
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Cristian Chivu è stato chiaro dopo l'amichevole vinta contro il Manchester City: "Se fate la conta, risulta anche a voi che manca qualcuno a destra. Abbiamo tre esterni ora, anzi tre e mezzo perché Carlos Augusto potrebbe farlo anche se lo preferisco da braccetto. A seconda di come consideriamo Luis Henrique, se a destra o a sinistra, ne manca comunque uno". Insomma, anche se ora i nomi maggiormente accostati all'Inter sono quelli di Romero e Jones, la vera necessità per il tecnico rumeno è il buco sull'esterno destro, ruolo nel quale il club è ancora in fase di reset dopo i casi Palestra-Khalaili. 

Diouf promosso... a metà

 La prova di Diouf contro i Citizens ha dimostrato che l'obiettivo di trasformarlo in esterno destro necessita ancora di tempo: il francese quando punta in zona offensiva sa essere devastante ma in fase di copertura, comprensibilmente, lascia ancora la squadra senza certezze. Insomma, le potenzialità ci sono ma non può essere ancora considerato il sostituto di Dumfries.

La situazione Spence

 Comunque Chivu dimostra di essere in piena sintonia con Marotta e Ausilio quando chiude il discorso con questa frase: "Il mercato è ancora lungo, bisogna aver pazienza e scegliere bene". E non a caso non c'è un vero nome caldo dopo che anche quello di Spence è stato messo in standby, nonostante De Zerbi abbia ammesso che la volontà dell'inglese non è ancora chiara: "Se lo desideri, vorrei la tua permanenza. Ma se non vuoi restare, allora devi andartene". Scegliere bene perché serve un elemento che alzi il livello della squadra, come Stones per la difesa, e non solamente un tappabuchi.

Inter, i nomi per la fascia

 Visto che numericamente non c'è emergenza, "quel tre e mezzo" pronunciato da Chivu rivela che manca al massimo un elemento, la strategia nerazzurra sarà quella di valutare ogni occasione da qui a fine mercato, sperando che a un certo punto necessità tattica, gradimento tecnico e costi dell'operazione trovino la quadra. Che sia Guela Doué, Spence, Read (ora è forte la Roma), Diaby, che qualcuno giura essere ancora in lista, o nomi ancora non usciti sin qui.

Manchester City-Inter, le foto dell'amichevole giocata a Hong Kong

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© Getty Images | Manchester City-Inter amichhevole 2026
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