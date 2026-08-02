Inter, Chivu alza la voce: vuole un esterno destro. La strategia di Marotta e Ausilio è chiara

Comunque Chivu dimostra di essere in piena sintonia con Marotta e Ausilio quando chiude il discorso con questa frase: "Il mercato è ancora lungo, bisogna aver pazienza e scegliere bene". E non a caso non c'è un vero nome caldo dopo che anche quello di Spence è stato messo in standby, nonostante De Zerbi abbia ammesso che la volontà dell'inglese non è ancora chiara: "Se lo desideri, vorrei la tua permanenza. Ma se non vuoi restare, allora devi andartene". Scegliere bene perché serve un elemento che alzi il livello della squadra, come Stones per la difesa, e non solamente un tappabuchi.