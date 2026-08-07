L'Inter si tira fuori per Romero che dice sì all'Atletico: intesa raggiunta, si tratta col Tottenham

Con l'Inter che si è tirata fuori dalla corsa per Romero, è l'Atletico Madrid a farsi sotto per il centrale in uscita dal Tottenham. I Colchoneros, dopo aver chiuso per le cessioni di Molina, Thiago Almada e Ruggeri (per tutte e tre manca solo l'ufficialità), hanno lo spazio in rosa (e nel bilancio) per affondare il colpo. Tanto da aver già trovato l'intesa con l'ex di Genoa e Atalanta (pronto un contratto fino al 2031 con ingaggio da 6 milioni), che aveva sempre messo davanti la Liga rispetto alla possibilità di approdare in Serie A.