L'Inter si tira fuori per Romero che dice sì all'Atletico: intesa raggiunta, si tratta col Tottenham

Con l'Inter che si è tirata fuori dalla corsa per Romero, è l'Atletico Madrid a farsi sotto per il centrale in uscita dal Tottenham. I Colchoneros, dopo aver chiuso per le cessioni di Molina, Thiago Almada e Ruggeri (per tutte e tre manca solo l'ufficialità), hanno lo spazio in rosa (e nel bilancio) per affondare il colpo. Tanto da aver già trovato l'intesa con l'ex di Genoa e Atalanta (pronto un contratto fino al 2031 con ingaggio da 6 milioni), che aveva sempre messo davanti la Liga rispetto alla possibilità di approdare in Serie A.
In queste ore il club di Madrid è al lavoro per raggiungere l'accordo anche con il Tottenham dopo che gli Spurs avevano rispedito al mittente la prima proposta da 30 milioni di euro. La seconda offerta sul tavolo, quella da 40 milioni, dovrebbe essere quella giusta. Niente da fare quindi per l'Inter che non è riuscita a privarsi di Pavard o, comunque, arrivare ad altre cessioni importanti, come quella di Frattesi.
Il tempo non ha giocato in favore dell'Inter che nella giornata di giovedì hanno informato l'entourage di Romero di non poter procedere. E questo, nonostante con il Tottenham ci fosse da tempo un accordo di base.