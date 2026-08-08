Aston Villa, niente Estupinan: Ruggeri a un passo

Dopo un solo anno l'avventura di Matteo Ruggeri all'Atletico Madrid sembra già essere arrivata ai titoli di coda. L'Aston Villa infatti è vicino a raggiungere un accordo definitivo per l'acquisto dell'esterno italiano per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Anche gli accordi con il calciaotre e il suo entourage sono ai dettagli. I Villains dunque hanno scelto l'ex Atalanta per colmare il vuoto lasciato da Lucas Digne, partito in direzione Psg. L'Aston Villa prima di virare con forza su Ruggeri era stato molto vicino a trovare un accordo con il Milan per Pervis Estupinan. Poi però il neo tecnico rossonero Amorim ha bloccato la trattativa perché, prima di lasciar andare il laterale ecuadoregno, voleva valutarlo. Da Birmingham si sono stufati di aspettare il portoghese e hanno deciso di puntare su Ruggeri.