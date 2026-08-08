Milan, occhi sul gioiellino Kauã Elias

Il Milan si guarda intorno in queste ultime settimane di mercato, con l'obiettivo di regalare ad Amorim dei rinforzi futuribili per costruire un 3-4-2-1 giovane e di qualità. L'ultima idea della dirigenza rossonera porterebbe al nome di Kauã Elias: classe 2006, attualmente di proprietà dello Shakhtar Donetsk che sta incantando il campionato ucraino a suon di gol. Elias, inoltre, è reduce da una super tripletta in campionato contro il Kudrivka, che avrebbe acceso ancor di più i fari sul suo talento.