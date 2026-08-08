Milan, occhi sul gioiellino Kauã Elias

Il Milan si guarda intorno in queste ultime settimane di mercato, con l'obiettivo di regalare ad Amorim dei rinforzi futuribili per costruire un 3-4-2-1 giovane e di qualità. L'ultima idea della dirigenza rossonera porterebbe al nome di Kauã Elias: classe 2006, attualmente di proprietà dello Shakhtar Donetsk che sta incantando il campionato ucraino a suon di gol. Elias, inoltre, è reduce da una super tripletta in campionato contro il Kudrivka, che avrebbe acceso ancor di più i fari sul suo talento.
Prezzo e concorrenza
Il brasiliano, arrivato in Ucraina nel 2025 dal Fluminense, sarebbe molto seguito in Premier League, in particolare da Arsenal e Manchester United, che avrebbero mandato degli scout a visionare il giocatore. A queste, si aggiunge anche l'interesse del Porto. Se il Milan vorrà tentare l'affondo per Kauã Elias, dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita e con le altissime richieste dello Shakhtar di circa 40 milioni, che potrebbero ostacolare sin dal principio qualsiasi discorso.