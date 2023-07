Porto, l'agente di Otavio: "Piace a Inter e Juve, c'è chi sta raccogliendo i 40 milioni della clausola"

LE PAROLE

Israel Oliveira, procuratore del 28enne fantasista lusitano, esce allo scoperto: "L'Italia vuole fortemente il giocatore"

L'agente di Otavio esce allo scoperto e si sbilancia parecchio sulle manovre di mercato che riguardano il fantasista del Porto: "Posso dire che l’Italia vuole fortemente il giocatore e l’interesse intorno a lui dal vostro Paese continua a esistere - le parole di Israel Oliveira a L'Interista -. Parliamo di un giocatore che ha mostrato il proprio valore e che sarebbe pronto per qualsiasi club. In Italia farebbe molto bene, c’è chi sta raccogliendo i fondi necessari per pagare i 40 milioni richiesti dal Porto".

Molto diretto anche sui club che si sono mossi per il suo assistito: "Posso confermare che l'Inter è fra i club che lo vogliono e credo che la Juventus si aggiungerà alla lotta per averlo. È bene precisare comunque che il giocatore non è in vendeita: o viene pagata la clausola, o rimane al Porto".

Otavio, classe 1995 e con un contratto in scadenza tra due anni, è reduce da una delle migliori stagioni della sua carriera, arricchita da 7 gol e 13 assist in 44 presenze tra tutte le competizioni. Tra febbraio e marzo ha incrociato il cammino dell'Inter negli ottavi di Champions League, rimediando tra l'altro un doppio giallo nella gara d'andata e saltando per squalifica quella di ritorno.

Nato in Brasile, ma naturalizzato portoghese nel 2021, ha subito esordito con la nazionale lusitana, segnando per altro al debutto e prendendo parte ai Mondiali di Qatar 2022.

