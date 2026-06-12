Missione Madrid: Marotta incontra Florentino Perez, aria di mercato tra Inter e Real

I giocatori che Mourinho non vuole più al Real Madrid
© IPA | Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni
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L'occasione è di quelle ispirate dai buoni rapporti tra personalità importanti del calcio mondiale ma potrebbe anche nascondere interessanti risvolti di mercato: oggi Giuseppe Marotta volerà a Madrid, dove domani si giocherà una partita amichevole tra le Legends di Real e Inter, e ci sarà tempo pure per parlare con Florentino Perez. Un incontro tra due dirigenti che si conoscono da tempo, col presidente dell'Inter che prevedibilmente si complimenterà col suo omologo per la recente rielezione come numero dei Blancos.
Ma, come dicevamo, sembra impossibile che non verranno scambiate due chiacchiere a proposito di mercato. Anche perché il ritorno di José Mourinho ha già dato indicazioni chiare sul percorso che vogliono intraprendere i Blancos nella campagna trasferimenti, a partire proprio da Dumfries. Uno "scippo" che non ha provocato scossoni in casa nerazzurra, come dichiarato qualche giorno fa da Piero Ausilio, ma che, magari, può fare da assist per chiedere a Perez informazioni sui vari esuberi che non interessano allo Special One.
Niente da fare per Nico Paz, che o Mou valuterà come rinforzo oppure verrà mandato un altro anno in prestito al Como, ma ci sono altri calciatori delle Merengues che potrebbero fare il caso di Chivu, che già dalla scorsa estate - vedi Lookman - cerca un giocatore diverso da quelli che ha attualmente in rosa all'Inter. Il Real tra mezzali offensive, trequartisti ed esterni d'attacco campo ne è pieno. Il primo è Bellingham, senza contare che arriverà pure Bernardo Silva. Ma i nomi potenziali sono tanti: Rodrygo? Arda Guler? Brahim Diaz? Mastantuono? Endrick? Chissà che Marotta non torni a Milano con qualcosa di interessante in tasca...
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