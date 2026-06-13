La Spagna riallontana Modric dal Milan: le ultime sul ritiro

Luka Modric dirà addio al calcio dopo i Mondiali 2026: il croato lascerà il Milan per un nuovo ruolo al Real Madrid

13 Giu 2026 - 09:30
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Il Milan deve prepararsi a salutare Luka Modric, pronto a chiudere la propria carriera agonistica al termine dell’attuale edizione dei Mondiali 2026. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola AS, il centrocampista croato ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, deluso dal recente epilogo della stagione rossonera, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League.

Nonostante il rientro in campo forzato dopo la frattura al naso, il giocatore appare ormai convinto di appendere gli scarpini al chiodo: per lui si profila all'orizzonte un immediato passaggio dietro la scrivania, con il Real Madrid di José Mourinho pronto ad accoglierlo in un inedito ruolo di raccordo tattico tra lo spogliatoio e lo staff tecnico.

Recentemente si era parlato della possibilità che Modric parlasse col nuovo allenatore del Milan prima di prendere una decisione definitiva.

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