L'agente di Bastoni scioglie i dubbi: "Resta all'Inter. Piace alle big, ma qui è felice"

E ancora, rispondendo sul possibile interesse del Barcellona di cui si è discusso tanto negli scorsi mesi: "Resterà sicuramente all'Inter, poi nel calcio può succedere di tutto. Un giocatore come Bastoni ha l'interesse di tutte le grandi squadre, nella vita non si sa mai, ma lui è felice dov'è. È sicuramente un momento in cui Bastoni è super contento di rimanere dov'è, nella sua casa".