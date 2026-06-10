L'agente di Bastoni scioglie i dubbi: "Resta all'Inter. Piace alle big, ma qui è felice"

Alessandro Bastoni non ha intenzione di muoversi dall'Inter e il club nerazzurro vuole trattenerlo. Questo emerge anche dalle parole dell'agente del difensore, Tullio Tinti, in mattinata nella sede del club, ma per parlare di altro: "Ero qui per salutare Marotta, mio presidente al Varese quando ero calciatore e capitano".
Mentre il futuro di Bastoni sembra tracciato: "Alessandro è un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti e ha un contratto ancora per due anni. Bastoni ha la maglietta dell'Inter addosso, l'ho sempre detto. Rispetterà il contratto ed è felice all'Inter, quindi non c'è mai stato alcun problema".
E ancora, rispondendo sul possibile interesse del Barcellona di cui si è discusso tanto negli scorsi mesi: "Resterà sicuramente all'Inter, poi nel calcio può succedere di tutto. Un giocatore come Bastoni ha l'interesse di tutte le grandi squadre, nella vita non si sa mai, ma lui è felice dov'è. È sicuramente un momento in cui Bastoni è super contento di rimanere dov'è, nella sua casa".
Tinti poi ripercorre i momenti complicati vissuti dal suo assistito durante la stagione: "Ci sono state delle difficoltà, secondo me accentuate. Non voglio ritornare su questa cosa che è stata talmente ridicola... lui è molto forte caratterialmente, è sereno e i problemi gli sono scivolati addosso".
Infine, parentesi sul futuro di Darmian, altro giocatore rappresentato dall'agente: "Potrebbe restare in Serie A, deve ancora capire cosa vuole fare. Il mercato non è ancora effettivamente partito, trasferimenti non ne sono stati fatti. C'è da lavorare".