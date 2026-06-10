INTER

L'agente di Bastoni scioglie i dubbi: "Resta all'Inter. Piace alle big, ma qui è felice"

Tullio Tinti nella sede del club nerazzurro: "Non c'è mai stato un problema. Barcellona? Nel calcio può succedere di tutto, ma è felice dov'è"

10 Giu 2026 - 13:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Alessandro Bastoni non ha intenzione di muoversi dall'Inter e il club nerazzurro vuole trattenerlo. Questo emerge anche dalle parole dell'agente del difensore, Tullio Tinti, in mattinata nella sede del club, ma per parlare di altro: "Ero qui per salutare Marotta, mio presidente al Varese quando ero calciatore e capitano".

Mentre il futuro di Bastoni sembra tracciato: "Alessandro è un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti e ha un contratto ancora per due anni. Bastoni ha la maglietta dell'Inter addosso, l'ho sempre detto. Rispetterà il contratto ed è felice all'Inter, quindi non c'è mai stato alcun problema".

E ancora, rispondendo sul possibile interesse del Barcellona di cui si è discusso tanto negli scorsi mesi: "Resterà sicuramente all'Inter, poi nel calcio può succedere di tutto. Un giocatore come Bastoni ha l'interesse di tutte le grandi squadre, nella vita non si sa mai, ma lui è felice dov'è. È sicuramente un momento in cui Bastoni è super contento di rimanere dov'è, nella sua casa".

Tinti poi ripercorre i momenti complicati vissuti dal suo assistito durante la stagione: "Ci sono state delle difficoltà, secondo me accentuate. Non voglio ritornare su questa cosa che è stata talmente ridicola... lui è molto forte caratterialmente, è sereno e i problemi gli sono scivolati addosso".

Infine, parentesi sul futuro di Darmian, altro giocatore rappresentato dall'agente: "Potrebbe restare in Serie A, deve ancora capire cosa vuole fare. Il mercato non è ancora effettivamente partito, trasferimenti non ne sono stati fatti. C'è da lavorare".

Leggi anche

"Mkhitaryan è di un'altra dimensione": l'armeno ha trattato da solo il rinnovo con l'Inter

inter
mercato
bastoni

Ultimi video

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:44
Napoli attende Allegri

Napoli attende Allegri

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:39
Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

01:36
Ndicka uomo mercato

Ndicka uomo mercato

02:38
Vlahovic odi et amo

Vlahovic odi et amo

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

I più visti di Inter

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

Il Fenerbahce spaventa l'Inter: "Abbiamo preso Calhanoglu". L'agente conferma ma Ausilio frena tutto

Savona libera Palestra per l’Inter? Giuntoli vuole l’ex Juve, contatti con il Nottingham

Ausilio: "Solet ci piace, arriverà un gran difensore. Distanza minima per Jones? Lo dite voi..."

Calhanoglu al Fenerbahce? Macchè! Safi perde, il voto chiude subito la nuova telenovela turca

DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:13
Ufficiale, Lucca torna al Napoli: il comunicato del Nottingham Forest
15:10
Monza, Bianco cambia idea e saluta: è in pole per guidare il Pisa
14:15
Barcellona, tentativo per rinnovare il prestito di Rashford
13:16
Leao: "Me ne andrò via contento per aver portato il Milan dove merita"
13:05
Muriqi lascia il Maiorca e fa felice la Lazio: ecco quanto incassano i biancocelesti