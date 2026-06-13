Juventus, colpo in difesa: arriva Louis Reynaud dal Tolosa, chi è

La Juventus ha definito l’ingaggio a titolo definitivo di Louis Reynaud, difensore centrale mancino classe 2008 prelevato dal Tolosa (ex club di Damien Comolli, che da ieri non è più ad bianconero) per rafforzare la linea verde del club.
Il talento diciottenne, alto 1,90 metri e dotato di grande fisicità e abilità nella costruzione dal basso, ha già assaggiato il calcio professionistico debuttando lo scorso 10 gennaio in Coppa di Francia contro l’Angers, oltre a vantare diverse presenze tra la squadra riserve e l'Under 19 francese.
Secondo i piani bianconeri, non approderà immediatamente in prima squadra ma verrà inizialmente inserito nel progetto della Juventus Next Gen.