Solet punto fisso e Bisseck non parte. Frattesi, non solo Nottingham: piace a Napoli e Juve

Il primo contatto c'è stato, la trattativa con l'Udinese è cominciata. L'Inter ha fatto partire l'offensiva per Oumar Solet, considerato il primo nome per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. C'è distanza tra domanda (25 milioni di euro) e l'offerta (20-22 milioni più bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto) ma la dirigenza nerazzurra è al lavoro fiduciosa di essere sulla strada giusta per regalare a Chivu il difensore francese in tempo per il ritiro in Germania di metà luglio. Con l'addio di Acerbi e Darmian, le certezze nel reparto arretrato sono Akanji e Bastoni. L'Inter resta in attesa della risposta di de Vrij sulla proposta di rinnovo per un altro anno a stipendio ridotto. Le voci sull'interesse del Bayern Monaco su Bisseck restano tali e, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe cominciato a parlare con il suo procuratore Giovanni Branchini di un possibile rinnovo oltre una scadenza già lunga (giugno 2029).