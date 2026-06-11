MOSSE NERAZZURRE

Solet punto fisso e Bisseck non parte. Frattesi, non solo Nottingham: piace a Napoli e Juve

La dirigenza nerazzurra al lavoro per il francese: si attendono novità. E sul fronte delle partenze...

11 Giu 2026 - 11:18
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Il primo contatto c'è stato, la trattativa con l'Udinese è cominciata. L'Inter ha fatto partire l'offensiva per Oumar Solet, considerato il primo nome per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. C'è distanza tra domanda (25 milioni di euro) e l'offerta (20-22 milioni più bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto) ma la dirigenza nerazzurra è al lavoro fiduciosa di essere sulla strada giusta per regalare a Chivu il difensore francese in tempo per il ritiro in Germania di metà luglio. Con l'addio di Acerbi e Darmian, le certezze nel reparto arretrato sono Akanji e Bastoni. L'Inter resta in attesa della risposta di de Vrij sulla proposta di rinnovo per un altro anno a stipendio ridotto. Le voci sull'interesse del Bayern Monaco su Bisseck restano tali e, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe cominciato a parlare con il suo procuratore Giovanni Branchini di un possibile rinnovo oltre una scadenza già lunga (giugno 2029).

Capitolo portiere: mercoledì è arrivato in sede l'agente di Ivan Provedel, designato come vice di Martinez. Il giocatore è in scadenza con i biancocelesti a giugno 2027. Tra le due parti è stato raggiunto un principio di accordo mentre c'è da lavorare sul fronte Lazio. Per il giocatore Lotito chiede 5 milioni mentre l'Inter non è disposta a spenderne più di 2-3. Sul fronte delle possibili partenze, crescono le pretendenti per Davide Frattesi: il Nottingham Forest è tornato a informarsi sul centrocampista dopo averlo già seguito questo inverno, ma il giocatore piace molto anche al Napoli, che punterebbe su di lui in caso di partenza di Anguissa, e anche alla Juve, con Spalletti che lo allenerebbe volentieri.

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