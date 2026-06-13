Dybala spaventa la Roma: "Futuro incerto, tutto può succedere"

Paulo Dybala scuote l’ambiente romanista all’arrivo a Cordoba, dove ha rilasciato dichiarazioni che mettono in dubbio la permanenza nella Capitale proprio quando il prolungamento del contratto sembrava una formalità. Intercettato dai microfoni di Espn al suo rientro in Argentina, l'attaccante ha dichiarato: "Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese. Per rispetto nei confronti del club, non parlerò del mio futuro perché non ho ancora deciso".
Le parole del numero 21, atterrato insieme alla moglie e alla figlia, aprono scenari inaspettati alimentati dalla consapevolezza che "nel calcio non si sa mai" e che "molte volte ho pensato che sarebbe successo una cosa e invece è successo tutt'altro".
Con un velo di pretattica e qualche suggestione di mercato, il giocatore ha alimentato i dubbi sulle sue prossime scelte professionali, aprendo esplicitamente a diverse piste: "Il Boca? È un'opzione, vedremo, come ce ne sono altre. Anche l'Instituto, così la gente non si arrabbia", lasciando così i tifosi giallorossi col fiato sospeso sull'effettivo destino della sua avventura romana.