Mateta sul mancato passaggio al Milan: "Non è stato facile"

L'attaccante Mateta rompe il silenzio sul mancato trasferimento al Milan: "Ora penso solo alla Nazionale".

13 Giu 2026 - 10:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Jean-Philippe Mateta archivia il mancato approdo al Milan della scorsa sessione invernale, sfumato a causa di alcuni problemi fisici riscontrati alle visite mediche al ginocchio destro. L'attaccante del Crystal Palace, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha descritto quel momento come "un periodo particolare e per niente semplice", preferendo tuttavia non soffermarsi su ipotetici scenari alternativi riguardanti la sua carriera in Serie A. "Ormai fa parte del passato e non so cosa sarebbe successo se fossi andato in Italia", ha spiegato il centravanti, che oggi preferisce concentrarsi esclusivamente sugli impegni attuali: "Sono qui con la Francia e il mio unico pensiero è la Nazionale".

Ultimi video

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:22
Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

02:49
Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

01:31
Cambiaso vuole conferme

Cambiaso vuole conferme

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

I più visti di Mercato

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Allegri 'ostaggio' del Milan: si muove direttamente AdL e parla con Ibrahimovic

Per David l'ennesima bocciatura, Muharemovic promosso ma con qualche riserva

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:29
Il Psg punta un attaccante del Barcellona: gli incastri
10:00
Mateta sul mancato passaggio al Milan: "Non è stato facile"
09:30
La Spagna riallontana Modric dal Milan: le ultime sul ritiro
Matthias Jaissle
09:09
Milan e borsino allenatori: scende Glasner, sale Jaissle
Paulo Dybala
09:01
Dybala spaventa la Roma: "Futuro incerto, tutto può succedere"