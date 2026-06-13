Mateta sul mancato passaggio al Milan: "Non è stato facile"

Jean-Philippe Mateta archivia il mancato approdo al Milan della scorsa sessione invernale, sfumato a causa di alcuni problemi fisici riscontrati alle visite mediche al ginocchio destro. L'attaccante del Crystal Palace, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha descritto quel momento come "un periodo particolare e per niente semplice", preferendo tuttavia non soffermarsi su ipotetici scenari alternativi riguardanti la sua carriera in Serie A. "Ormai fa parte del passato e non so cosa sarebbe successo se fossi andato in Italia", ha spiegato il centravanti, che oggi preferisce concentrarsi esclusivamente sugli impegni attuali: "Sono qui con la Francia e il mio unico pensiero è la Nazionale".