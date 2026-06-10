"Mkhitaryan è di un'altra dimensione": l'armeno ha trattato da solo il rinnovo con l'Inter

Mkhitaryan ha fatto tutto da solo. Non ha avuto bisogno di agenti e consiglieri per discutere e poi firmare il suo rinnovo con l'Inter, in scadenza il 30 giugno. Chivu ha voluto a tutti i costi che restasse e alla fine l'ha convinto a vestire il nerazzurro per un altro anno prima di chiudere la carriera. Il tecnico nerazzurro lo ha visto all'opera tutti i giorni in questa stagione e non ha voluto privarsi di un giocatore che garantisce tanta qualità ed esperienza. Mkhitaryan, come scrive la Gazzetta dello Sport, si è presentato all'appuntamento con la dirigenza nerazzurra e ha accettato il prolungamento con decurtazione dello stipendio, attualmente di 4 milioni netti a stagione. "Nella mia esperienza ho trovato un solo giocatore che fa tutto da solo, che è sopra la media sotto ogni aspetto. Sul campo, fuori, nella gestione della propria carriera - ha detto di lui il ds dell'Inter Ausilio al podcast Supernova - L'armeno che va come un treno è di un'altra dimensione".