IL RETROSCENA

"Mkhitaryan è di un'altra dimensione": l'armeno ha trattato da solo il rinnovo con l'Inter

Il ds Ausilio ha elogiato così il giocatore, che non ha avuto bisogno di agenti per discutere del rinnovo

10 Giu 2026 - 10:30
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Mkhitaryan ha fatto tutto da solo. Non ha avuto bisogno di agenti e consiglieri per discutere e poi firmare il suo rinnovo con l'Inter, in scadenza il 30 giugno. Chivu ha voluto a tutti i costi che restasse e alla fine l'ha convinto a vestire il nerazzurro per un altro anno prima di chiudere la carriera. Il tecnico nerazzurro lo ha visto all'opera tutti i giorni in questa stagione e non ha voluto privarsi di un giocatore che garantisce tanta qualità ed esperienza. Mkhitaryan, come scrive la Gazzetta dello Sport, si è presentato all'appuntamento con la dirigenza nerazzurra e ha accettato il prolungamento con decurtazione dello stipendio, attualmente di 4 milioni netti a stagione. "Nella mia esperienza ho trovato un solo giocatore che fa tutto da solo, che è sopra la media sotto ogni aspetto. Sul campo, fuori, nella gestione della propria carriera - ha detto di lui il ds dell'Inter Ausilio al podcast Supernova - L'armeno che va come un treno è di un'altra dimensione".

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