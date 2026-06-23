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Inter-Nico Paz, cosa c'è di vero? Dalla posizione del Real all'incontro con il Como

L'argentino è, da tempo, un sogno dei nerazzurri. Mourinho e Florentino vogliono cederlo per fare cassa e i lariani non sarebbero disposti a sborsare 60 milioni 

23 Giu 2026 - 10:34
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Il nome di Nico Paz accende i sogni dei tifosi. Il futuro del talento argentino sembrava scritto: la clausola di recompra a favore del Real era troppo ghiotta per non essere sfruttata e il ritorno a Madrid sembrava scontato. La qualificazione in Champions del Como però unita al contestuale ritorno al Bernabeu di Jose Mourinho hanno mischiato le carte sul tavolo. Nico, vedendo aggiungere Bernardo Silva a una già affollatissima trequarti, ha chiesto a Florentino Perez di lasciarlo per un'altra stagione alla corte di Fabregas, dove avrebbe potuto giocare in Europa da protagonista. 

I rapporti tra Como e Real però, improvvisamente, si sono irrigiditi. I blancos hanno chiesto ai lariani di riacquistare Nico Paz per circa 60 milioni di euro, inserendo una clausola di recompra intorno agli 80. I lombardi, dal canto loro, si fanno forti dell'accordo originale stretto due anni fa con gli spagnoli: nel contratto dell'argentino c'è una clausola di riacquisto valida anche per la prossima stagione. Per questo Suwarso non vede il motivo per cui cambiare i termini di un'intesa ancora valida. Il Real però ha bisogno di fare cassa per finanziare la campagna acquisti "Galactica" annunciata da Florentino e Nico è così diventato sacrificabile. 

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Una situazione che ha aperto nuovi scenari. Il Como, al momento, è ancora in pole su Paz: in tal senso sarà decisivo un incontro diretto in programma giovedì tra le due dirigenza. L'Inter che, da sempre, ha un debole per il classe 2004, osserva interessata. Javier Zanetti è molto amico del padre del gioiello argentino, tanto da uscire spesso insieme. Un rapporto che ha dato adito a diverse speculazioni e accostamenti di Nico all’Inter. L'interesse dei nerazzurri è certamente concreto ma, ad oggi, Marotta e Ausilio possono soltanto stare alla finestra e aspettare. Anche perché il budget messo a disposizione da Oaktree non permetterebbe l'assalto a Nico Paz. Gli obiettivi primari dei nerazzurri rimangono Marco Palestra, Oumar Solet e Curtis Jones. Anche con alcune cessioni, sembra difficile immaginare che l'Inter possa trovare le risorse e lo spazio a bilancio per fare spazio a Nico. Il marcato però è bello anche perché permette di sognare e Nico Paz è il sogno proibito dei tifosi nerazzurri. 

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