Inter-Nico Paz, cosa c'è di vero? Dalla posizione del Real all'incontro con il Como

Una situazione che ha aperto nuovi scenari. Il Como, al momento, è ancora in pole su Paz: in tal senso sarà decisivo un incontro diretto in programma giovedì tra le due dirigenza. L'Inter che, da sempre, ha un debole per il classe 2004, osserva interessata. Javier Zanetti è molto amico del padre del gioiello argentino, tanto da uscire spesso insieme. Un rapporto che ha dato adito a diverse speculazioni e accostamenti di Nico all’Inter. L'interesse dei nerazzurri è certamente concreto ma, ad oggi, Marotta e Ausilio possono soltanto stare alla finestra e aspettare. Anche perché il budget messo a disposizione da Oaktree non permetterebbe l'assalto a Nico Paz. Gli obiettivi primari dei nerazzurri rimangono Marco Palestra, Oumar Solet e Curtis Jones. Anche con alcune cessioni, sembra difficile immaginare che l'Inter possa trovare le risorse e lo spazio a bilancio per fare spazio a Nico. Il marcato però è bello anche perché permette di sognare e Nico Paz è il sogno proibito dei tifosi nerazzurri.