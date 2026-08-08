Frattesi tiene in stallo l'Inter: una permanenza che danneggia più il club che il giocatore

Ogni estate porta generalmente con sè nuovi tormentoni, ma in casa Inter vige invece la continuità. Ogni estate, da tre anni a questa parte, tutto il mercato nerazzurro sembra infatti sempre e inesorabilmente ruotare intorno a Davide Frattesi. Siamo ormai ad agosto inoltrato e nulla è cambiato rispetto al recente passato: l'ex Sassuolo non ha né una collocazione nella rosa nerazzurra, nel senso che non rientra nei piani tecnici e societari, né tuttavia offerte concrete che possano consentirne un'uscita.