Arsenal, ufficiale acquisto Bruno Guimaraes dal Newcastle

Rinforzo a centrocampo per l'Arsenal, che ha annunciato l'acquisto di Bruno Guimaraes dal Newcastle. Per portare a Londra il calciatore brasiliano i Gunners hanno sborsato una cifra vicina a 87 milioni di euro. "Sono molto emozionato - ha dichiarato Guimaras - Sono in un momento della mia vita in cui ho bisogno di una sfida come questa. Voglio vincere dei trofei, voglio fare la storia e penso di essere nel posto giusto per farlo. Non vedo l'ora di iniziare". Per i Magpies si tratta della terza cessione eccellente in questa sessione dopo le partenze di Anthony Gordon e Sandro Tonali.